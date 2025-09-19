Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι – Εστάλη προειδοποιητικό 112, συνδράμουν ελικόπτερα

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απογειωθεί ένα ελικόπτερο και να συνδράμει από αέρος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις.

Φωτιά εκδηλώθηκε και εξακολουθεί να μαίνεται σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης που βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απογειωθεί και ένα ελικόπτερο και να συνδράμει από αέρος.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, όμως λίγη ώρα αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πλέον 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις: Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.