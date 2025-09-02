Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι

Φωτιά σε επιχείρηση στο ΠεριστέριΔιαβάζεται σε 1'
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα κι ένα κλιμακοφόρο.
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
