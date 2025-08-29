Φωτιά στα Γρεβενά – Μήνυμα του 112

Φωτιά στα Γρεβενά – Μήνυμα του 112Διαβάζεται σε 1'
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
- 29 Αυγούστου 2025 19:02
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών το απόγευμα της Παρασκευής (29/08).
Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Επίσης, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Άνω Εκκλησίας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.