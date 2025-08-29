Φωτιά στα Γρεβενά – Μήνυμα του 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών το απόγευμα της Παρασκευής (29/08).

Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Άνω Εκκλησίας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.