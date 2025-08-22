Φωτιά στη Δράμα – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής έχει αναπτυχθεί για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Παρανέστι Δράμας.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (22/8) στη Δράμα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρανέστι και άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.