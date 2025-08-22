Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στη Δράμα – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Φωτιά (Φωτογραφία αρχείου)
Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής έχει αναπτυχθεί για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Παρανέστι Δράμας.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (22/8) στη Δράμα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρανέστι και άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

