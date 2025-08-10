Ροδόπη: Σε δύο μέτωπα η φωτιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε δύο μέτωπα στη Ροδόπη. Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Φωτιά στη Ροδόπη, ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (10/8), η οποία φαίνεται να παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με αποτέλεσμα η φωτιά να παίρνει διαστάσεις και να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα.

Το πρώτο μέτωπο καίει κοντά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη, ενώ το δεύτερο μέτωπο απειλεί την περιοχή Ήφαιστος.

Η φωτιά που καίει στην περιοχή Ήφαιστος εξαπλώνεται σε μεγάλη έκταση, με το 112 να έχει δώσει εντολή εκκένωσης της περιοχής.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος, απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη”, αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112.

Σημειώνεται πως ήδη από τις 09:15 ενεργοποιήθηκε το 112, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο τμήματα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.