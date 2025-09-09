Φωτιά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε και καίει περιοχή κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Στεμνίτσα της Αρκαδίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.