Φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίζονται πολίτες από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Μετά τις καταγγελίες κατοίκων που περίμεναν εγκλωβισμένοι σκάφη του Λιμενικού για τουλάχιστον δύο ώρες, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα στη Χίο, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στο νησί.

Στην επιχείρηση, η οποία γίνεται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συμμετέχουν πέντε πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα παράκτιο περιπολικό πλοίο και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά των απεγκλωβισμένων στον οικισμό Μεστά.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού από τις παραλίες "Λημνιά" και "Αγία Μαρκέλλα" Χίου, λόγω πυρκαγιάς στη Βολισσό.

Συμμετέχουν 7 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (5 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ, 1 Ναυαγοσωστικό ΛΣ , 1 Περιπολικό Πλοίο ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.