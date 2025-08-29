Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Πυρκαγιά, φωτογραφία αρχείου eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από την τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες.

