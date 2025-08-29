Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσαΔιαβάζεται σε 1'
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
- 29 Αυγούστου 2025 16:30
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από την τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες.