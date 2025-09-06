Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στην Ανατολική Μάνη – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Φωτιά (φωτογραφία αρχείου)
Φωτιά (φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλη κινητοποίησε της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αρχοντικό του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

 

