Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν και εναέρια μέσαΔιαβάζεται σε 1'
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για νέο μέτωπο φωτιάς, αυτή τη φορά στην Ερμιόνη Αργολίδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα.
- 14 Αυγούστου 2025 12:02
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην Ερμιόνη Αργολίδας, τη στιγμή που δίνονται μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση των υπόλοιπων μετώπων στη χώρα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.