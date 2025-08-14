Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για νέο μέτωπο φωτιάς, αυτή τη φορά στην Ερμιόνη Αργολίδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην Ερμιόνη Αργολίδας, τη στιγμή που δίνονται μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση των υπόλοιπων μετώπων στη χώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.