Μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Μήνυμα του 112

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στην περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 132 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται πως έως αυτήν την ώρα δεν απειλούνται κατοικίες ενώ το σημείο είχε καεί ξανά στο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 18:30 εστάλη μήνυμα του 112 που καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.