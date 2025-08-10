Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο υπάλληλοι που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Για την υπόθεση ο Εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Φωτιά στην Αν. Αττική: Στάχτες άφησε πίσω της η πύρινη κόλαση

Υπενθυμίζεται πως, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική, βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν πάντως σε επιφυλακή και να επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν νεκρό, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Επίγειες δυνάμεις και εθελοντές έμειναν επί ποδός όλο το βράδυ, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, παρά τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν και σήμερα.

Χαρακτηριστικό των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλουν οι πιλότοι των εναέριων μέσων είναι το βίντεο που δείχνει ένα canadair να πραγματοποιεί ρίψη αργά το βράδυ, χωρίς φυσικό φως και μέσα σε πυκνούς καπνούς.

Οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι πολλές, αλλά η καταγραφή τους θα γίνει μετά την πλήρη κατάσβεση.