Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα – Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κερατέα. Άνοιξαν οι δρόμοι, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
- 14 Αυγούστου 2025 14:13
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα, μόλις λίγες ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα στην ανατολική Αττική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι.
Η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, κυρίως ξερά χόρτα και απορρίμματα.
Πλέον επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά στο σημείο, ενώ νωρίτερα διενεργούνταν εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεταμορφώσεως.