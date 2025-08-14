Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα – Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κερατέα. Άνοιξαν οι δρόμοι, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα, μόλις λίγες ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα στην ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, κυρίως ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Πλέον επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά στο σημείο, ενώ νωρίτερα διενεργούνταν εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεταμορφώσεως.