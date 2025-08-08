Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στην Κερατέα κοντά σε σπίτια – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά (Φωτογραφία αρχείου)
Πυρκαγιά (Φωτογραφία αρχείου) Eurokinissi

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και μαίνεται στην Κερατέα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στην Κερατέα.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

