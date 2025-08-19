Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην ΚερατέαΔιαβάζεται σε 1'
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (19/8) στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα. Οι δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν άμεσα.
- 19 Αυγούστου 2025 21:36
Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (20/8) στην Κερατέα, στο πρανές της Λ. Αθηνών-Σουνίου προς Λαύριο και είχε επεκταθεί σε χαμηλή βλάστηση.
Μετά την μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 63 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.