Φωτιά στην Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο συλληφθέντες

Το κατώφλι του αρμόδιου εισαγγελέα πέρασαν, το απόγευμα της Πέμπτης, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμούς που προκάλεσαν φωτιές στην περιοχή των Συχαινών, παίρνοντας προθεσμία να απολογηθούν.

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή (17/8) πήραν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμούς που προκάλεσαν φωτιές στην περιοχή των Συχαινών, ενώ την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα πέρασε και ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος ερευνάται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ και όσα «διαρρέει» η ΕΛ.ΑΣ, ο 19χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν μαζί με έναν 27χρονο φίλο του με μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών. «Ο φίλος μου κατέβηκε από το μηχανάκι και έβαλε φωτιά. Αμέσως λαμπάδιασε το σημείο και επέστρεψε στο μηχανάκι. Συναντήσαμε και κάποιους πολίτες που μας ρώτησαν τι κάνουμε εκεί» φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, πήγε στο σπίτι του να κρυφτεί.

Σε ό,τι αφορά τον 27χρονο που είχε προσαχθεί μαζί με τον 19χρονο, η αστυνομία προχώρησε επίσης στη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος αρνείται τη συμμετοχή του στην υπόθεση του εμπρησμού.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου καταγράφονται τα δύο άτομα, με τον έναν να φέρει και σακίδιο πλάτης. Το σακίδιο εντοπίστηκε από τις Αρχές και μέσα σε αυτό βρέθηκαν σπίρτα και αναπτήρας, ενώ πολίτης εντόπισε και παρέδωσε στις Αρχές από εκείνο το σημείο ένα μπουκάλι με βενζίνη.

Τέλος, ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό, αρνείται την όποια εμπλοκή του στην υπόθεση.