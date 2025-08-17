Φωτιά στην περιοχή Λάγια στη Μάνη – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) στην περιοχή Λάγια στην Ανατολική Μάνη. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε γύρω στις 10.30 το πρωί της Κυριακής (17/08) στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα – και από αέρος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά οριοθετήθηκε σύντομα.