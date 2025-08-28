Φωτιά στην περιοχή Λάιστα Ζαγορίου – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη (28/08) στην Λάιστα Ζαγορίου. Στο σημείο Επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά φαίνεται να ξέσπασε, την Πέμπτη (28/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Λάιστα του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα.

Στο σημείο κατευθύνονται δύο υδροφόρα οχήματα, συνοδευόμενα από πεζοπόρο τμήμα της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ.), ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς πρόκειται να συμμετάσχει και ένα ελικόπτερο.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά πλησιάζει προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά πριν από λίγες μέρες.