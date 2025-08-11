Φωτιά στην Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στην Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας. Εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση.

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 Πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι.