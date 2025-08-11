Φωτιά στην Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά στην Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112 για εκκένωσηΔιαβάζεται σε 1'
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στην Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας. Εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση.
- 11 Αυγούστου 2025 20:36
Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 Πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι.