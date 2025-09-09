Φωτιά στις Καρυές Λακωνίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στις Καρυές Λακωνίας. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης (09/09) σε χαμηλή βλάστηση στις Καρυές Λακωνίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κάποιον οικισμό και καίει σε δύσβατο σημείο.