Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν 7 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 15:00 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.