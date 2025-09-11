Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν 7 εναέρια

Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν 7 εναέριαΔιαβάζεται σε 1'
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) στο Άλσος Αχαΐας.
- 11 Σεπτεμβρίου 2025 14:45
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 15:00 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.