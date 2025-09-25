Φωτιά στο ελατοδάσος του Δοτσικού Γρεβενών

Σε εξέλιξη φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του ελατοδάσους στο Δοτσικό Γρεβενών. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή του ελατοδάσους στο Δοτσικό Γρεβενών.

Η φωτιά εντοπίζεται σε δύσβατο σημείο και σε μεγάλο υψόμετρο, μακριά από οικισμούς, ενώ είναι έρπουσα καθώς εξαπλώνεται κυρίως στην βλάστηση που βρίσκεται στο έδαφος.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.