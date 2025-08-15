Φωτιά στο Κρανίδι Αργολίδας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/08) σε δυσπρόσιτη αγροτοδασική περιοχή κοντά στον οικισμό Πελεή, στο Κρανίδι Αργολίδας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.