Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για εκδήλωση φωτιάς στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Την ώρα που η Δυτική Ελλάδα είναι στις φλόγες, με πολλά και δύσκολα μέτωπα σε εξέλιξη, πυρκαγιά ξέσπασε και στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και τρία ελικόπτερα, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 15:00, πάντως, η φωτιά οριοθετήθηκε αλλά οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επιφυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις και τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές: