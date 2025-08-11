Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα του 112

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.