Φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου – Απειλούνται κατοικίες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στον Λαγανά Ζακύνθου, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) ξέσπασε πυρκαγιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στον Λαγανά Ζακύνυθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το imerazante.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή λίγο πριν τη διασταύρωση του Λαγανά και στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν την κατάσβεσή της.

Επίσης στο σημείο βρίσκεται κα η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι απειλούνται κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά: