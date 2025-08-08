Φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου – Απειλούνται κατοικίες

Φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου – Απειλούνται κατοικίεςΔιαβάζεται σε 1'
Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στον Λαγανά Ζακύνθου, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) ξέσπασε πυρκαγιά.
- 08 Αυγούστου 2025 14:49
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στον Λαγανά Ζακύνυθου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το imerazante.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή λίγο πριν τη διασταύρωση του Λαγανά και στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν την κατάσβεσή της.
Επίσης στο σημείο βρίσκεται κα η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι απειλούνται κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.