Φωτιά τα ξημερώματα στην Οινόη Αττικής

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Οινόη Αττικής. Τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 5:00.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 03:00 την Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Οινόης που τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης, διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 5:30 τα ξημερώματα.