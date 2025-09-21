Φωτιά τώρα στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στον Άφιο Ονούφριο Μαγνησίας. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (21/09) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.