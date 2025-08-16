Φωτιές: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στα Καλάβρυτα – Οριοθετήθηκαν σε Ηλεία, Χαλκιδική και Μαρκόπουλο

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα Καλάβρυτα, η φωτιά πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν σε Ηλεία, Χαλκιδική και Μαρκόπουλο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στο Λιβάδι Καλαβρύτων.

Οι άνεμοι στην περιοχή ενισχύθηκαν ξαφνικά και αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις και εκεί που εμφάνιζε καλύτερη εικόνα, πήρε διαστάσεις, αλλά εξαπλώνεται σε δύσβατο σημείο και όχι κοντά σε οικισμό.

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το «112» που καλούσε τους κατοίκους στο Λιβάρτζι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι φωτιές που είχαν ξεσπάσει στον Ελαιώνα Πύργου Ηλείας, στα Γαλάτιστα Πολυγύρου και στο Μαρκόπουλο έχουν πλέον οριοθετηθεί.