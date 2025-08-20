Φωτιές: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο – Η διαδικασία αποζημίωσης

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα, Ζάκυνθο για τους πληγέντες από τις φωτιές. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για την υποβολή των φακέλων πυρόπληκτων. Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για τους δήμους και τις Περιφέρειες, προκειμένου να κατατεθούν άμεσα οι φάκελοι των πυρόπληκτων και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων για τις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, καθιερώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, σε Αχαΐα, Πρέβεζα, ‘Αρτα και Ζάκυνθο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για τη Χίο, στην οποία συμμετείχαν, ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, έως την 1η Σεπτεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο, συνοδευόμενη από το δελτίο αυτοψίας, καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε9.

Μετά τη 1η Σεπτεμβρίου, οι δήμοι και οι Περιφέρειες θα πρέπει να ξεκινήσουν την αποστολή φακέλων των δικαιούχων – πληγέντων στις υπηρεσίες του υπουργείου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.

Οι συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών, των περιφερειακών δομών και εκπροσώπων τοπικών φορέων, με στόχο την άμεση αποτύπωση της κατάστασης και την καταγραφή των αναγκών σε κάθε περιοχή, ενώ συμφωνήθηκε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, ‘Αρτα και Ζάκυνθο, από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία προχωρούν σε πλήρη και επιτόπια καταγραφή των ζημιών ενώ, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, τα μέτρα στήριξης που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών.

Στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες.

Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70%.

Τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων.

Ανάλογα με το βαθμό ζημίας, οι πληγέντες δικαιούνται σε πρώτη φάση οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής: 2.000 ευρώ για πράσινα κτίρια,4.000 ευρώ για κίτρινα,6.000 ευρώ για κόκκινα. Επιπλέον, 600 ευρώ καταβάλλονται ως επίδομα πρώτων αναγκών. Οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, μπορούν άμεσα να προβούν σε μίσθωση κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου ξεκινά από 300 ευρώ και φτάνει έως τα 500 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου τους. Το ποσοστό κρατικής επιδότησης για τις σχετικές εργασίες, φτάνει έως και το 70% του κόστους.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αυτοψιών.