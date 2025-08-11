Φωτιές στην Τουρκία: Στην Εύβοια και τις Σποράδες έφτασε ο καπνός

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο μετέφραν τον καπνό από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Τουρκία, στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται για ακόμη μια ημέρα η Τουρκία, καθώς νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στα βορειοδυτικά της χώρας.

Στην περιοχή του Kepez, που ανήκει στον κεντρικό δήμο του Τσανάκαλε, καθώς και στον δήμο Ayvacık, έχει σημάνει συναγερμός λόγω μεγάλων δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, για ακόμη μια ημέρα, ο καπνός από τις φωτιές στο Τσανάκαλε έχει περάσει το Αιγαίο και έχει φτάσει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook που συνόδευσε με σχετική φωτογραφία γράφει: «Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Τσανάκαλε έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα».