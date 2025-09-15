Ελλάδα Φωτιά

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Σεραφείμ – Σηκώθηκαν ενάερια

lamiareport.gr

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά φωτιά στον Αγιο Σεραφείμ της Φθιώτιδας.

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9/25) για πυρκαγιά στον Άγιο Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Οπως αναφέρει το lamiareport.gr η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

Για την αντιμετώπισή της έσπευσαν 9 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα και 2 ακόμη μικρά με συνολικά 38 πυροσβέστες και 1 ομάδα της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Πολύτιμη συνδρομή από αέρος των δύο αεροπλάνων PZL που σηκώθηκαν από το αεροδρόμιο Λαμίας, καθώς και ενός ελικοπτέρου που έφθασε γρήγορα από τη Νέα Αγχίαλο.

