Γαύδος: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης βάρκας με μετανάστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρησης διάσωσης σκάφους μεταναστών, κοντά στη Γαύδο.

Μια νέα διάσωση περίπου 25-30 μεταναστών, λαμβάνει χώρα σήμερα Δευτέρα (22/9), στη Γαύδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σκάφος ζήτησε βοήθεια μέσω του «112» και αμέσως έσπευσε κοντά του για βοήθεια το πορτογαλικό σκάφος της Frontex.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Η βάρκα με τους μετανάστες, ακολουθεί το σκάφος της δύναμης της Frontex, προκειμένου να αποβιβαστούν πιθανότατα στο λιμανι της Γαύδου, τον Καραβέ.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσουν από την Αγυιά οι 321 μετανάστες, οι τελευταίοι που βρίσκονται εκεί. Πρόκειται κυρίως για άτομα από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν σε χώρο στις Σέρρες. Οι μετανάστες αναμένεται να φύγουν με σκάφος του λιμενικού που βρίσκεται στη Σούδα για τη μεταφορά τους.