Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο

Πανικόβλητοι περαστικοί και θαμώνες τη στιγμή που έπεσε το δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, καταγράφηκε σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό τριών ατόμων, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στις εικόνες που αναμεταδίδει το Orange Press, εμφανίζεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων, μετά το ατύχημα.

“Τη γυναίκα την πήραν αιμόφυρτη”

«Άκουσα έναν ήχο και έπεσε ένα δέντρο πάνω στην ομπρέλα κάτω από την οποία έπαιρνα παραγγελία. Μετά από πέντε λεπτά πέφτει ακόμα ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ τη γλύτωσα τελευταία στιγμή. Τη γυναίκα την πήραν αιμόφυρτη. Στην αρχή δεν είχε τις αισθήσεις της. Τραυματίστηκε και ένας διερχόμενος» ανέφερε εργαζόμενος στην περιοχή.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος επιρρίπτει ευθύνες στον Δήμο Αθηναίων για τα δέντρα της περιοχής καθώς, όπως λέει, είχε ενημερωθεί: «Προφανώς το δέντρο ήταν σάπιο. Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει πάλει κλαδί από το ίδιο δέντρο. Είχαμε ενημερώσει τον Δήμο, είχαμε πει ότι το δέντρο είναι σάπιο, όμως δεν ανέλαβαν την ευθύνη γιατί δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη γι’ αυτό που έγινε».

Δήμος Αθηναίων: “Πτώση τριών δέντρων λόγω των ανέμων”

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση των δέντρων. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

– να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

– να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».