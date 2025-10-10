Innovate East: Ολοκληρώθηκε ο 1ος διαγωνισμός πράσινης και γαλάζιας καινοτομίας 

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις σε μια μοναδική σύμπραξη καινοτομίας.

Στην εμβληματική Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία Υπουργών, Πρυτανικών Αρχών κορυφαίων Πανεπιστημίων της χώρας, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και επιφανών στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο 1ος Διαγωνισμός Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Innovate East.

Η Τελετή Βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, επισφράγισε ένα ταξίδι καινοτομίας και επιχειρηματικότητας διάρκειας 18 μηνών, στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που ένωσε για πρώτη φορά θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και επτά κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαου απέδειξε ότι ένας παραδοσιακός θεσμός μπορεί να σταθεί πρωταγωνιστής στην εποχή της καινοτομίας. Με όραμα και διορατικότητα, η Μητρόπολη δημιούργησε ένα πλαίσιο συνάντησης της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών, με κοινό στόχο την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και με επίκεντρο την Ανατολική Αττική. Το Innovate East απέδειξε πως η καινοτομία μπορεί να γεννηθεί και να ανθίσει μέσα από τη συνεργασία θεσμών: την Εκκλησία, τα Πανεπιστήμια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τη νέα γενιά ερευνητών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαος τόνισε ότι «μια Εκκλησία που δεν καινοτομεί, δεν είναι Εκκλησία – όπως κι ένας νέος που δεν καινοτομεί, δεν είναι νέος». Υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία του διαγωνισμού δεν αποσκοπούσε στην προβολή της Εκκλησίας, αλλά «απαντά σε μια πραγματική ανάγκη της Ανατολικής Αττικής, μιας περιοχής με γη, καρπούς, αμπέλια, ηλιοφάνεια και πράσινο, που απαιτούν οικολογική μέριμνα και φροντίδα». Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική των αναπτυσσόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα επιχειρηματικά πάρκα και τα data centers, τονίζοντας ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο, με γνώμονα τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Εκκλησία δεν πρέπει να φοβάται την καινοτομία· οφείλει με τους πόρους της να διευκολύνει νέους δρόμους για τα Πανεπιστήμια, τους ερευνητές και τους νέους ανθρώπους που τολμούν».

Η Break Even Consulting, που ανέλαβε την υλοποίηση του διαγωνισμού, οργάνωσε ένα πραγματικό οικοσύστημα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, φέρνοντας κοντά 74 ομάδες από 13 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, συνδέοντας τις ιδέες με Δήμους και επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τη διαδικασία προετοιμασίας, καθοδήγησης και αξιολόγησης από ακαδημαϊκούς και στελέχη της αγοράς. Οι εννέα φιναλίστ που έφτασαν στον τελικό προέρχονταν από τεχνοβλαστούς και ομάδες ερευνητών κορυφαίων πανεπιστημίων και από καινοτόμες start-ups, καταθέτοντας ιδιαίτερα αξιόλογες και υψηλού επιστημονικού επιπέδου προτάσεις.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, κ. Γεράσιμος Σιάσος, ως οικοδεσπότης, άνοιξε την εκδήλωση, χαρακτηρίζοντας τον Innovate East ως μία «πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού» που ενώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, προάγοντας την καινοτομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όπως ανέφερε, «τα Πανεπιστήμια είναι φάροι προόδου και φορείς αλλαγής· η γνώση πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από προϊόντα, υπηρεσίες και πολιτικές που αλλάζουν τη ζωή μας».

Επεσήμανε ακόμη ότι τα ελληνικά Πανεπιστήμια, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναπτύσσουν τεχνοβλαστούς, πατέντες και ερευνητικά κέντρα, ενώ επαίνεσε τις ιδέες υψηλής καινοτομικής αξίας των νέων ερευνητών και φοιτητών, που «δείχνουν ότι η νέα γενιά δεν αρκείται να ονειρεύεται, δημιουργεί, προτείνει και καινοτομεί».

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος συνεχάρη τη διοργάνωση του Innovate East, τονίζοντας τη σημασία του εγχειρήματος για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Εστίασε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου να ενισχύσει με 370 εκατ. ευρώ όλα τα ερευνητικά και τεχνολογικά ινστιτούτα, ώστε να αποκτήσουν τις καλύτερες δυνατές υποδομές και να υποστηρίξουν ουσιαστικά τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η συνεργασία πολιτείας, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, με στόχο «να φέρουμε την ανάπτυξη πιο κοντά, να κάνουμε την ελληνική οικονομία πιο εξωστρεφή και να στηρίξουμε τις ιδέες που βασίζονται στην καινοτομία και το ελληνικό προϊόν». Ολοκληρώνοντας, τόνισε πως η νέα γενιά επιστημόνων και επιχειρηματιών «αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει τη δυναμική να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη της καινοτομίας».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, χαρακτήρισε τον Διαγωνισμό ως μια εξαιρετική πρωτοβουλία, που δίνει στους νέους την ευκαιρία να αναδείξουν καινοτόμες ιδέες σε μια εποχή, όπου η βιωσιμότητα και η κυκλική οικονομία είναι κρίσιμα ζητήματα. Τόνισε πως η Εκκλησία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, αποδεικνύοντας επιπλέον, ότι η παράδοση μπορεί να στηρίξει την επιστήμη. «Η θερμή συμμετοχή των νέων δείχνει πως αναζητούν τη στήριξη και τη σοφία των πρεσβυτέρων», σημείωσε.

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι ο Innovate East αποτελεί «την απάντηση στις προκλήσεις της σημερινής εποχής» και ένα παράδειγμα του πώς «μεταβαίνουμε από τη θεωρία στην πράξη, υπηρετώντας τις ανθρώπινες αξίες μέσα από την καινοτομία». Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή συνδέει την επιστήμη, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία με κοινό στόχο «ένα καλύτερο αύριο, υπέρ των ανθρώπων και των αναγκών τους», ενδυναμώνοντας την ελπίδα και την πίστη στη δύναμη της νέας γενιάς.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης χαρακτήρισε τον διαγωνισμό ως πρότυπο σύμπραξης για την ενίσχυση της καινοτομίας με κοινωνικό αποτύπωμα. Τόνισε ότι ιδέες που βραβεύονται δεν είναι απλά τεχνολογικές λύσεις, αλλά προτάσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, για ένα καλύτερο μέλλον –ας είναι ο διαγωνισμός αυτός η αρχή συνεργασίας», τόνισε.

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, τόνισε: «Το ΕΜΠ υπηρετεί την αποστολή του, οδηγώντας την κοινωνία στο μέλλον με καινοτομία. Η ακαδημαϊκή γνώση μπορεί να γίνει λύση με κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Το Innovate East προωθεί την κουλτούρα συνεργασίας που απαιτούν οι προκλήσεις της βιωσιμότητας, και το Πολυτεχνείο στηρίζει αυτές τις συμπράξεις γιατί ο ρόλος μας είναι να εμπνέουμε, να συνδέουμε και να μετασχηματίζουμε.»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, ανέδειξε την εξωστρέφεια και τις συνέργειες ως βασικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου, τονίζοντας πως ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Νικόλαος «αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηγεσία εμπνέει όταν προσελκύει νέους ανθρώπους με ιδέες και διάθεση να συμβάλουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη της χώρας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος Κατσής, σημείωσε πως «πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητο να μιλά κανείς στα Πανεπιστήμια για επιχειρηματικότητα – σήμερα όμως βραβεύουμε καινοτόμες ιδέες». Τόνισε πως το Πανεπιστήμιο «τρέχει δύο μεγάλα έργα υπέρ της καινοτομίας» και έκλεισε με το μήνυμα πως «το μυαλό είναι το πιο ισχυρό εργαλείο· και επειδή η καινοτομία έχει και μια πρακτική διάσταση, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες στην πορεία τους προς την υλοποίηση των ιδεών τους».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής, εξήρε τη συνεργασία φορέων που πέτυχε το Innovate East, επισημαίνοντας πως το ΠΑΔΑ, «ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο με 45.000 μέλη, λειτουργεί ως πολυθεματικό οικοσύστημα καινοτομίας».

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, τόνισε ότι «οι συνθήκες είναι πλέον πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία», χάρη στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, και σημείωσε ότι «η επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι ακόμη πιο δυναμική».

Η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κα Χρυσή Λασπίδου, επισήμανε ότι η διοργάνωση «φέρνει κοντά νέους, επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη», αναδεικνύοντας τη σημασία της γαλάζιας οικονομίας». Όπως είπε, «στόχος είναι να καλλιεργήσουμε κουλτούρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ώστε οι νέοι μας να παραμείνουν στη χώρα».

Ο Πρόεδρος της Break Even Consulting, Δρ Μάρκος Μαργαρίτης τόνισε ότι «ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία μια απλή αλλά τολμηρή ιδέα». Επιπλέον, σημείωσε, «εμείς εργαζόμαστε συστηματικά υπέρ μιας νέα κουλτούρας για τους ερευνητές να επιχειρούν. Οι νέοι «να κλείσουν τα αυτιά» τους σε ότι αρνητικό ακούν, να τολμήσουν και εμπνευστούν από τους σπουδαίους δασκάλους – καθηγητές, αλλά και από τους Πνευματικούς της Εκκλησίας μας σαν τον Σεβασμιότατο κ. Νικόλαο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πώς γίνεται όμως πραγματικά η μεταφορά τεχνολογίας στην πράξη; Ποιες είναι οι καλές πρακτικές και προκλήσεις στο σημερινό οικοσύστημα; Για τα ερωτήματα αυτά, και όχι μόνο, απάντησαν σε ειδικό fireside chat ο Δρ. Χριστόφορος Κάχρης, Επίκουρος Καθηγητής, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικης (και co-founder & CEO της Inaccel, η οποία εξαγοράστηκε από την Intel) και ο Δρ. Γιώργος Βαρδαξόγλου, Chief Operating Officer της Innoetics που εξαγοράστηκε από την Samsung Electronics – Συντονιστής ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, κ. Κώστας Παπαχλιμίτζος.

ΝΙΚΗΤΕΣ

Εννέα προτάσεις ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία, την τεκμηρίωση και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της νέας γενιάς επιστημόνων και δημιουργών. Οι νικητές απέδειξαν ότι η καινοτομία δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας, έμπνευσης και βαθιάς κατανόησης των αναγκών της κοινωνίας.

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι:

1η θέση και €5.000: Nature4Nature: “Πράσινη” πρακτική προστασίας παραλιών από τη διάβρωση (υπό ίδρυση Τεχνοβλαστός, ΕΚΠΑ)

2η θέση και €3.000: GreenBioGels: Πράσινη διεργασία ανάπτυξης βιομιμητικών υδρογελών με έμφαση στην κυκλική οικονομία (Τεχνοβλαστός, ΕΜΠ)

3η θέση και €2.000: Ce.Β.Τec.: Ανίχνευση κτηνιατρικών παθογόνων με βιοαισθητήρες (Τεχνοβλαστός, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Rising Star και €1.000: EnRise: Παραγωγή βίο-χαρτιού από βιομηχανικά και αγροτικά παραπροϊόντα (Ερευνητική ομάδα, ΕΚΠΑ)

Πιλοτικές εφαρμογές:

Πέρα από τα χρηματικά έπαθλα, η ποιότητα των προτάσεων δημιούργησε ανάγκη για επιπλέον ουσιαστικές επιβραβεύσεις. Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις ανακοίνωσαν τις πιλοτικές εφαρμογές επιλεγμένων ιδεών, δίνοντας στις ομάδες την ευκαιρία να δουν το έργο τους να υλοποιείται:

Δήμος Κρωπίας πιλοτικό με την Solea: Ανάπτυξη Ηλιακού Κτηματολογίου (Ερευνητική ομάδα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Δήμος Παιάνιας πιλοτικό με την Agrofelis: Ανάπτυξη και κατασκευή αυτόνομων πολυλειτουργικών αγροτικών ρομπότ (Startup)

Δήμος Παλλήνης πιλοτικό με την Nutrisense: Ορθολογικά προγράμματα λίπανσης (Τεχνοβλαστός, ΓΠΑ)

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. πιλοτικό με την Hydrotube: Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων (Startup)

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου πιλοτικό με την Climeco2mbs: Σύνθετα υλικά που προσροφούν CO2 για χρήση σε κτιριακά κελύφη (Ερευνητική ομάδα, ΕΚΠΑ)

Επιπλέον, ο Επικεφαλής Τομέα Εκπαίδευσης της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Αδριατικές Χώρες, κ. Γ. Αναστασόπουλος, ανακοίνωσε την προσφορά τεχνολογικής υποστήριξης, Azure credits, πρόσβαση σε εργαλεία και πόρους και καθοδήγηση από στελέχη της σε όλες τις διακριθείσες ομάδες.