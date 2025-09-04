Ηπειρος: Επιχείρηση εντοπισμού Ολλανδής τουρίστριας που χάθηκε στο Ζαγόρι

Ηπειρος: Επιχείρηση εντοπισμού Ολλανδής τουρίστριας που χάθηκε στο ΖαγόριΔιαβάζεται σε 1'
Σε αναζήτηση Ολλανδής τουρίστριας που χάθηκε σε περίπατο στο Ζαγόρι βρίσκονται οι τοπικές αρχές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό Ολλανδής τουρίστριας, στη θέση “Μπελόη”, στην τοπική κοινότητα Βραδέτου του Δήμου Ζαγορίου.
Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η τουρίστρια εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια περιπάτου στην περιοχή. Ο σύζυγός της, που βρίσκεται επίσης στο σημείο, κάλεσε το 112 για να αναφέρει την εξαφάνιση.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν τόσο η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) όσο και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).