Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο – Στο νοσοκομείο 12χρονος

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο – Στο νοσοκομείο 12χρονοςΔιαβάζεται σε 1'
Άγριος καβγάς μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα ένας 12χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
- 26 Σεπτεμβρίου 2025 13:49
Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένας 12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από άγριο καβγά με 13χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (25/9) το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι.
Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.