Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο – Στο νοσοκομείο 12χρονος

Άγριος καβγάς μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα ένας 12χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένας 12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από άγριο καβγά με 13χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (25/9) το πρωί, μέσα στο σχολείο που φοιτούν οι δύο έφηβοι.

Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.