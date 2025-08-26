Ηράκλειο: Άγριο περιστατικό βίας ανηλίκων – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ένας 15χρονος

Τρεις ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 15χρονο συμμαθητή τους σε χωριό του Ηρακλείου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ συνελήφθησαν οι δύο δράστες και οι γονείς τους.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ενός 15χρονου σε χωριό του Ηρακλείου, με δράστες τρεις συνομήλικούς του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (25/08), με το ανήλικο θύμα να δέχεται αλλεπάλληλες μπουνιές και κλωτσιές ενώ βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε αστυνομική πηγή στην τοπική εφημερίδα patris.gr, το πρόσωπο του 15χρονου ήταν τόσο πρησμένο που δεν αναγνωριζόταν, ενώ οι γιατροί του έκαναν επτά ράμματα. Το παιδί δεν μπορούσε να δει, καθώς τα μάτια του είχαν κλείσει από τα συνεχή χτυπήματα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά του, όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και σε όλο του το σώμα.

Οι εμπλεκόμενοι είναι όλοι συμμαθητές στο ίδιο σχολείο. Το επεισόδιο φαίνεται πως ήταν συνέχεια μιας παρεξήγησης που είχε προηγηθεί λίγες ημέρες πριν. Οι τρεις ανήλικοι, που κατάγονται από το ίδιο χωριό, φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι χτύπησαν τον 15χρονο επειδή τους αγνόησε, αφού τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια».

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν για το περιστατικό και χθες το πρωί εντόπισαν τους δύο από τους τρεις ανήλικους δράστες, τους οποίους και συνέλαβαν, μαζί με τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο τρίτος ανήλικος δράστης, όπως και οι γονείς του, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί παρά τις αναζητήσεις των Αρχών.