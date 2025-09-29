Ηράκλειο: Αίτημα για κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη νεροποντή

Το αίτημα που απέστειλε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου αφορά τις δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, οι δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας του Ηρακλείου Κρήτης απέστειλε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

Το αίτημα ακολούθησε τα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (29/9), που εκδηλώθηκε δυνατή νεροποντή.

Oπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος στο σχετικό αίτημα, «τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν -λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων- πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά».

«Οι καταστροφές εντοπίζονται στην αγροτική, στην δημοτική οδοποιία και στο Τουριστικό Καταφύγιο Τσούτσουρα (κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα κ.λπ.). Επίσης σας αποστέλλουμε ενδεικτικά φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος των ζημιών και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας προκειμένου άμεσα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου μας και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών, η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου και η Δημοτική Κοινότητα Σκινιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3013/2002».