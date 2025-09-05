Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. Ποιοι δρόμοι κλείνουν και για ποιες ώρες.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία, σήμερα Παρασκευή (5/9) λόγω διεξαγωγής του “Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις”.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.