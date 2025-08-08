Φωτιά σε χώρο του Νοσοκομείου Σωτηρία

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εντός του Νοσοκομείου Σωτηρία.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο του Νοσοκομείου Σωτηρία.

Στο σημείο μετέβη της Πυροσβεστικής και διενήργησε έλεγχο για να εντοπίσει την πηγή του καπνού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά είναι στο παθολογοανατομικό τμήμα.

Ωστόσο, πρόκειται για ανεξάρτητο κτίριο που φιλοξενεί εργαστήριο και στο οποίο δεν νοσηλεύονται ασθενείς.

Φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία INTIME NEWS

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 Πυροσβέστες, με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακιοφόρο όχημα.