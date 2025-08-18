Καρδίτσα: Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ στην Ρεντίνα

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, το επίκεντρο του οποίου εντοπίζεται στην Ρεντίνα Καρδίτσας, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/08).

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε το βράδυ (18/08), σημειώθηκε στην Ρεντίνα Καρδίτσας, ενώ έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 5 χλμ. νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,5 χλμ.