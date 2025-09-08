Καρολίνα Πελενδρίτου: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο – οδηγό της

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου στην Κηφισιά, όταν οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση στο ταξί λόγω του σκύλου – συνοδού της.

Μία συμπεριφορά που έρχεται να μάς υπενθυμίσει με τον χειρότερο τρόπο πως η μισαναπηρία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη και πως ακόμα και ένα “όχι” βάζει στο περιθώριο συμπολίτες μας βίωσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της πρωταθλήτριας της κολύμβησης, επαγγελματίας οδηγός ταξί δεν επέτρεψε να εισέλθει στο όχημά του ο σκύλος-οδηγός του, τον οποίο η ίδια δεν αποχωρίζεται ποτέ, καθώς είναι απαραίτητος για τη μετακίνησή της.

Η αθλήτρια, η οποία έχει πρόβλημα όρασης και στηρίζεται στον σκύλο της για να μετακινείται βιντεοσκόπησε τον διάλογό της με τον οδηγό ταξί, ο οποίος παρουσίαζε ως δικαιολογία την πιθανότητα ο σκύλος – συνοδός να θελήσει να κάνει την ανάγκη του εντός του οχήματός του, τονίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος έχει… ενημερώσει και την εταιρεία Ραδιοταξί.

Όταν η αθλήτρια του επισήμανε πως αυτό που κάνει είναι παράνομο, και πως αν η ίδια καλέσει την Αστυνομία τότε μπορεί να περάσει Αυτόφωρο, ο ίδιος εμφανίστηκε αμετακίνητος, καταλήγοντας στο παροιμιώδες “εγώ κάνω κουμάντο”, γιατί το ταξί είναι δικό του.

Καρολίνα Πελενδρίτου: Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός;

Οδηγός ταξί: Δεν μπορώ… καταλαβαίνω τι γίνεται.. αλλά εγώ, σκυλί; Και το έχω πει και στο Ραδιοταξί

Καρολίνα Πελενδρίτου: Μα δεν είναι τι έχετε πει, δεν έχετε δικαίωμα να μην το πάρετε.

Οδηγός ταξί: Δεν έχω το δικαίωμα; Από πού και ως πού;

Καρολίνα Πελενδρίτου: Αν καλέσω την αστυνομία πάτε Αυτόφωρο, το ξέρετε;

Οδηγός ταξί: Εγώ πάω Αυτόφωρο; Αυτό εδώ το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο.

Πρόκειται όχι μόνο για παραβίαση των δικαιωμάτων της Καρολίνας Πελενδρίτου αλλά και μία ξεκάθαρη απόδειξη του μισανθρωπισμού και μισαναπηρισμού που επικρατεί, θύματα των οποίων πέφτουν πολλοί συνάνθρωποί μας.

Σε κάθε περίπτωση ο νόμος είναι υπέρ της Παραολυμπιονίκη, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4830/2021 με τίτλο “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘AΡΓΟΣ’ και λοιπές διατάξεις”, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.