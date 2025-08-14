Καστοριά: Αρκουδάκι διασώθηκε μετά από τροχαίο – Είχε τραυματιστεί στο κεφάλι

Μια θετική είδηση έρχεται από τον Αρκτούρο, ο οποίος ενημερώνει πως το αρκουδάκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από τροχαίο στην Καστοριά, κατάφερε να επιβιώσει.

Μία νεαρή αρκούδα που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα στην Καστοριά, στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού- Αμπελόκηπων, το Σάββατο (09/08) Αυγούστου, επιβίωσε χάρις στην φροντίδα των ανθρώπων του Αρκτούρου.

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου, κλήθηκε την Κυριακή από το τοπικό Δασαρχείο να παραλάβει την τραυματισμένη αρκούδα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Πάνο Στεφάνου, υπεύθυνο επικοινωνίας Αρκτούρου, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και δεν ανταποκρινόταν. Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας Περίθαλψης & Επανένταξης, η Κίρκη, έτσι την ονόμασαν, ξύπνησε.

Βέβαια, έχει ένα κάταγμα στο κρανίο, ωστόσο, λόγω της νεαρής ηλικίας της είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να ξεπεράσει με την απαραίτητη περίθαλψη. Η μικρή Κίρκη έχει μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του Αρκτούρου, όπου θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό περιβάλλον.