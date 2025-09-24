Καταδίωξη σε μηχανή στην περιοχή του Αλίμου

Δύο νεαροί που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Αλίμου δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στην περιοχή του Αλίμου. Αρχικά, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα για έλεγχο σε διερχόμενη μοτοσικλέτα, από την συμβολή των οδών Πύρρωνος και Βουλιαγμένης, στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί, με τον 21χρονο οδηγό να μη συμμορφώνεται και να αναπτύσσει ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη και στην οδό Κουμουνδούρου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα και ανετράπη, με τον ίδιο και τον συνεπιβάτη του να προσπαθούν να διαφύγουν τρέχοντας.

Μετά από πεζή καταδίωξη πλέον, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 21χρονο οδηγό, στην συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου και τον συνέλαβαν για βία κατά υπαλλήλων, αφού αντιστάθηκε σθεναρά κατά την σύλληψή του. Ο συνεπιβάτης του κατάφερε να διαφύγει.