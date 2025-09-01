Καταγγελία για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο – “Όχι άλλο τσιμέντο στις Κυκλάδες”

Ένα από τα τελευταία ακατοίκητα στολίδια των Κυκλάδων, η Πολύαιγος, που αποτελεί προστατευμένο βιότοπο Natura και καταφύγιο σπάνιων ειδών, κινδυνεύει να χτιστεί. Τι καταγγέλλει η ΕΛΛΕΤ Μήλου.

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Τοπική Επιτροπή Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), καταγγέλλοντας ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες που ανοίγουν τον δρόμο για δόμηση στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας.

Η Πολύαιγος αποτελεί έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου. Είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), φιλοξενεί τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους και έχει αναγνωριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου κάλλους.

Μέχρι σήμερα παρέμενε ουσιαστικά αλώβητη από την έντονη ανθρώπινη παρέμβαση, διατηρώντας έναν ανεκτίμητο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο.

Τι αποκαλύπτει η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία, τις τελευταίες ημέρες έγιναν γνωστά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δρομολογείται οικοδομική δραστηριότητα στο νησί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μερσήνη» (ΦΕΚ 160/Δ’/03.04.2025), μεταβιβάσεις εκτάσεων σε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό «τουριστική – ξενοδοχειακή εκμετάλλευση» αλλά και η έκδοση εντολής μετακίνησης αρχαιολόγου για αυτοψία «στο πλαίσιο οικοδομικού αιτήματος».

Ως εκ τούτου, η ΕΛΛΕΤ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο σαφές συμπέρασμα πως προετοιμάζονται σχέδια δόμησης στο νησί.

“Όχι άλλο τσιμέντο στις Κυκλάδες”

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει «απαράδεκτη και επικίνδυνη» την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η Πολύαιγος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «οικόπεδο προς εκμετάλλευση». Όπως σημειώνεται, «οποιαδήποτε τουριστική δόμηση θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και θα ακυρώσει δεκαετίες προσπαθειών προστασίας».

Σήμερα στο νησί υπάρχουν μόνο ελάχιστα κτίσματα: ο φάρος του 1898, τα ερείπια μοναστηριού του 1622, παλιές εξορυκτικές εγκαταστάσεις, μονοπάτια και μαντριά.

Η ΕΛΛΕΤ καλεί την Πολεοδομία Μήλου να μην εγκρίνει καμία οικοδομική άδεια, καθώς δεν υπάρχει ούτε αναγνωρισμένος δρόμος πρόσβασης και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού να αναλάβουν ευθύνες και να μπλοκάρουν κάθε δόμηση.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς την τοπική κοινωνία, τους πολίτες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να σταθούν απέναντι σε αυτήν την «πρωτοφανή απειλή».

«Η Πολύαιγος δεν πρέπει να χαθεί. Όχι άλλο τσιμέντο στις Κυκλάδες, όχι άλλη καταστροφή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς», καταλήγει η ανακοίνωση.