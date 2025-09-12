Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα οροφής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέρρευσε χωρίς τραυματισμούς, με φοιτητική παράταξη να καταγγέλλει την υποχρηματοδότηση.

Τμήμα της οροφής στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέρρευσε στις 5 Σεπτεμβρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το γεγονός έγινε γνωστό από τη φοιτητική παράταξη «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη», η οποία με ανακοίνωσή της καταγγέλλει «τη χρόνια υποχρηματοδότηση και την έλλειψη συντήρησης στις πανεπιστημιακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους».

Η παράταξη καλεί σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στο κτίριο του τμήματος.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Την ίδια στιγμή που χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να πάνε για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου και φοιτητές κυκλοφορούν καθημερινά μέσα στα κτήρια των σχολών, η διάλυση των πανεπιστημίων γίνεται εμφανής με τον πιο επικίνδυνο, εγκληματικό τρόπο. Στις 5 Σεπτεμβρίου κατέρρευσε πλήρως τεράστιο κομμάτι της οροφής στο κτήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Για μια άλλη φορά επιβεβαιώνεται πως «από τύχη ζούμε», καθώς εάν συνέβαινε να περνά από κάτω φοιτητής, εργαζόμενος ή καθηγητής την ώρα της κατάρρευσης, θα μιλούσαμε για πολύ σοβαρό τραυματισμό, αν όχι για κάτι χειρότερο… Την ίδια στιγμή που η Πρύτανης Άννας Μπατιστάτου και το Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) βγαίνουν στα κανάλια και εγγυούνται την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, φοιτητές και εργαζόμενοι κινδυνεύουμε καθημερινά. Ενδιαφέρονται μόνο να δώσουν «γη και ύδωρ» στους ιδιώτες και στα νέα ιδιωτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα που επιχειρούν να επιβάλουν στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά η συντήρηση των κτηρίων και των υποδομών αποτελεί «κόστος πολυτελείας» για αυτούς.

Η κυβέρνηση της διαφθοράς, των σκανδάλων και των δολοφόνων του Μητσοτάκη έχει φέρει τα πανεπιστήμια σε οριακό σημείο. Μεθοδεύει την μεγαλύτερη επίθεση της Μεταπολίτευσης απέναντι στην Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση, με σκοπό να τη διαλύσει. Έχοντας ψηφίσει ένα πλήρες οπλοστάσιο (νόμος Κεραμέως, νόμος Πιερρακάκη, κ.λπ.) έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Σχεδιάζουν να διαγράψουν 330.000. φέρνοντας τα δίδακτρα από την πίσω πόρτα, την ίδια ώρα που εφαρμόζουν και άλλους ταξικούς κόφτες (ΕΒΕ, τράπεζες θεμάτων, κ.ά.), αποκλείοντας την πλειοψηφία των νέων από την εκπαίδευση.

Μοναδικός τους σκοπός είναι να δημιουργήσουν πελατεία για τα ιδιωτικά ψευτο-ΑΕΙ, και να κλείσουν ή να συγχωνεύσουν δεκάδες τμήματα και σχολές του δημοσίου πανεπιστημίου. Εντός και εκτός των πανεπιστημίων, στήνουν μια αγορά με ιδιωτικά προγράμματα, σεμινάρια, επί πληρωμή μεταπτυχιακά, ιδιωτικοποιημένη Φοιτητική Μέριμνα με πανάκριβα αντίτιμα και ενοίκια σε λέσχες και εστίες, και η λίστα δεν τελειώνει. Στήνουν, δηλαδή, ένα ακόμη φαγοπότι για τους γνωστούς φίλους της κυβέρνησης, ιδιώτες-αρπακτικά, τις ίδιες εταιρίες που είναι υπεύθυνες για την δολοφονία των Τεμπών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, κ.λπ.), εις βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους, πετώντας τους εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”.