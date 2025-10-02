Κεφαλονιά: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πόρου

Ιδιώτης δύτης ανέσυρε τη σορό νεκρού άνδρα από το λιμάνι του Πόρου στη Κεφαλονιά. Είχε πέσει με το αυτοκίνητο στη θάλασσα.

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε την Πέμπτη από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση Ι.Χ. οχήματος στη θάλασσα.

Τη σορό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντόπισε και ανέσυρε ιδιώτης δύτης, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.