Κιάτο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη ντισκοτέκ – Μήνυμα του 112 λόγω καπνών

Μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες της περιοχής να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα γιατί οι καπνοί είναι έντονοι.

Φωτιά σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο χώρο που λειτουργούσε ως ντισκοτέκ, στην περιοχή του οικισμού της Τραγάνας Κιάτου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Μήνυμα του 112 ενημερώνει για την πυρκαγιά τους πολίτες της περιοχής τους οποίους καλεί να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα γιατί οι καπνοί είναι έντονοι. Επίσης του ζητά να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ντισκοτέκ είχε γράψει την δική της, ιστορία στην νυχτερινή διασκέδαση του Κιάτου και της ευρύτερης περιοχής.