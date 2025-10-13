Κινηματογραφική καταδίωξη για κλεμμένο ΙΧ στον Κηφισό – Συνελήφθη ο οδηγός

Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, όταν κλεμμένο ΙΧ αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας, με την καταληκτική σύλληψη του 25χρονου οδηγού και την εξαφάνιση του συνοδηγού.

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) στον Κηφισό, όταν δύο επιβαίνοντες σε όχημα δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις δυο τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, κοντά στα ΚΤΕΛ, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ένα ΙΧ, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά το όχημα. Οι δύο επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς τη γέφυρα Βρυούλων και στην συνέχεια στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στη συμβολή της με την οδό Ευβοίας.

Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα. Όμως ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε στην περιοχή του Καματερού.

Το όχημα κινήθηκε από τη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως στη Δημοκρατίας και στη συνέχεια στην οδό Γούναρη.

Στη συμβολή με την οδό Μασσαλίας, ο οδηγός και ο συνοδηγός το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή. Ύστερα από ανθρωποκυνηγητό, συνελήφθη ο οδηγός ηλικίας 25 ετών ενώ ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.